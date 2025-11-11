Ученые сказали про 15 вспышек на Солнце за сутки — что ждать белорусам

Стало известно, что на Солнце за одни сутки произошло около 15 вспышек. Подробности белорусам и другим жителям Земли сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые обратили внимание на вспышечную активность звезды, но добавили, что при этом геомагнитную обстановку пока можно охарактеризовать как спокойную с небольшими возмущениями. При этом из-за вспышечной активности сохраняются значительные риски для Земли.
— За сутки произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2, — прокомментировали ученые.
Согласно космическому прогнозу погоды, к концу дня вторника, 11 ноября, на планете стоит ожидать магнитных бурь уровня G1-G2 с возможным выходом на пик до уровней G3-G4 в среду, 12 ноября.
— Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18 — 20 часов (по минскому времени. — Ред.), вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Второе, наиболее сильное, облако ударит по Земле ночью или рано утром в среду, 12 ноября, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4, — констатировали в лаборатории.
