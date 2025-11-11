Ученые сказали про 15 вспышек на Солнце за сутки — что ждать белорусам

— Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18 — 20 часов (по минскому времени. — Ред.), вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Второе, наиболее сильное, облако ударит по Земле ночью или рано утром в среду, 12 ноября, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4, — констатировали в лаборатории.