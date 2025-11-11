Ричмонд
Жители Ростовской области присоединятся к благотворительной акции #ЩедрыйВторник

2 декабря в Ростовской области проведут благотворительную акцию.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря в Ростовской области проведут благотворительную акцию #ЩедрыйВторник, а мероприятия в поддержку проекта запланировали на период с 26 ноября по 8 декабря. Об этом рассказали донские власти.

Напомним, в рамках акции люди помогают нуждающимся, совершают добрые дела, а потом делятся своими историями в соцсетях, используя хештег #ЩедрыйВторник. Цель — вовлечь в благотворительность как можно больше участников, в том числе представителей некоммерческого сектора и бизнеса.

Акция проводится с 2016 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время к #ЩедромуВторнику присоединились почти 4,5 тысячи организаций из разных уголков страны.

