Жители Ростовской области присоединятся к благотворительной акции #ЩедрыйВторник

Напомним, в рамках акции люди помогают нуждающимся, совершают добрые дела, а потом делятся своими историями в соцсетях, используя хештег #ЩедрыйВторник. Цель — вовлечь в благотворительность как можно больше участников, в том числе представителей некоммерческого сектора и бизнеса.