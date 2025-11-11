Администрацию Омской области обязали рекультивировать 25 тысяч кв. метров земель

Оконешниковский районный суд постановил восстановить 25 тысяч м² сельскохозяйственных земель, которые были загрязнены отходами и выведены из оборота. Решение от 16 сентября 2025 года вступило в законную силу 28 октября. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.