Администрацию Омской области обязали рекультивировать 25 тысяч кв. метров земель

Оконешниковский районный суд постановил восстановить 25 тысяч м² сельскохозяйственных земель, которые были загрязнены отходами и выведены из оборота. Решение от 16 сентября 2025 года вступило в законную силу 28 октября. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
Проведенная в сентябре-октябре 2024 года проверка выявила на участке в границах Золотонивской сельской администрации ряд нарушений. На площади 358 м² почва была загрязнена отходами животноводства, что лаборатория признала «чрезвычайно опасным. Также здесь образовалась несанкционированная свалка ТКО площадью 8100 “квадратов”.
Фото: управление Россельхознадзора по Омской области.
Анализ проб показал превышение допустимой концентрации бактерий, включая группу кишечной палочки. Специалисты отметили риск эпизоотии и вероятность заражения через воду и животноводческую продукцию.
После того, как администрация проигнорировала предписание об устранении нарушений, материалы направили в суд. Администрацию поселения обязали в течение полугода разработать и реализовать проект рекультивации для полного восстановления плодородия земель.
