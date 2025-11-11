Каким будет размер маткапитала на первого и второго ребенка в 2026 году

В 2026 году размер материнского капитала существенно подрастет. Индексация затронет выплаты на первого и второго ребенка. Также будет проиндексирован и остаток частично использованного материнского капитала. Каким будет размер ежегодной индексации, кому положен сертификат на маткапитал, как его получить и на какие цели направить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое материнский капитал.

В России реализуется широкий спектр мер поддержки семей с детьми. Важнейшая из них — материнский капитал. Это денежные средства, которые положены семьям в связи с рождением первого или последующего ребенка.

Материнский капитал выдается в виде государственного сертификата, который оформляет Социальный фонд России (СФР). Средства маткапитала можно потратить на определенные цели, например, улучшение жилищных условий или получение образования.

В 2026 году распорядиться средствами материнского капитала смогут около 1,7 млн российских семей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Как изменится материнский капитал в 2026 году.

По данным Минтруда, с 1 февраля 2026 года размер маткапитала будет проиндексирован — средства на это уже заложены в бюджете Социального фонда. В общей сложности на выплату материнского капитала предусмотрено 566,9 млрд рублей.

Размер материнского капитала в 2026 году составит:

* 737,2 тыс. рублей на первого ребенка (рост на 47 тыс. рублей)



* 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца (рост на 62 тыс. рублей).



* 236,98 тыс. рублей составит доплата при рождении второго ребенка, если сертификат на первого ребенка уже израсходован.

Как получить материнский капитал.

Еще несколько лет назад для получения сертификата на маткапитал семьям приходилось обращаться в органы социальной защиты лично. Сегодня процесс получения этой меры поддержки полностью автоматизирован.

Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, семьям, в которых ребенок родился с 15 апреля 2020 года, маткапитал оформляется беззаявительно, в проактивном формате. Сертификат на материнский капитал формируется на основании сведений, которые Социальный фонд России получает из реестра ЗАГС. После оформления сертификата соответствующее уведомление поступает в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

Если ребенок родился в семье до 2020 года, родителям нужно самостоятельно обратиться в любое отделение СФР или МФЦ с документами. С собой нужно взять:

* документ, удостоверяющий личность заявителя;



* документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица;



* документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка (детей);



* документы (сведения), подтверждающие российское гражданство ребенка (детей).

Как потратить материнский капитал в 2026 году.

В 2026 году перечень направлений расходования средств материнского капитала не претерпит кардинальных изменений, отметила Мария Романова.

Средства материнского капитала можно потратить на:

* улучшение жилищных условий, включая первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже действующего кредита;



* образование детей;



* формирование накопительной пенсии матери или отца;



* адаптацию среды для ребенка с инвалидностью и интеграцию его в общество;



* получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 3 лет: этот вариант подходит только семьям с невысоким уровнем дохода;



* получение остатка маткапитала в виде единовременной выплаты: возможно только в том случае, если остаток средств на сертификате не превышает 10 тыс. рублей.

Не обязательно тратить весь маткапитал целиком только на одно направление. В зависимости от потребностей семьи, с помощью материнского капитала можно оплатить расходы по нескольким направлениям. К примеру, часть средств направить на улучшение жилищных условий, а остаток — на обучение ребенка.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать:

* в личном кабинете на Портале госуслуг;



* в любой клиентской службе СФР;



* в любом МФЦ, принимающем заявления о распоряжении маткапиталом;



* в банке: этот вариант подойдет, если семья направляет сертификат на погашение первоначального взноса за ипотеку.

Как отметила Мария Романова, маткапитал по-прежнему остается особо значимым инструментом поддержки семей с невысокими доходами. «Для многих молодых родителей это единственный реальный способ войти в ипотечную программу или обеспечить ребенку качественное образование. В семьях, где есть дети с особыми потребностями, средства позволяют адаптировать жилье или приобрести специализированное оборудование — и это не просто финансовая поддержка, а реальный шанс повысить качество жизни», — подчеркнула эксперт.

С учетом региональной дифференциации доходов, в малых городах и сельских территориях маткапитал иногда сопоставим с годовым семейным бюджетом, добавила собеседница «Газеты.Ru». Все это делает маткапитал крайне важной мерой поддержки с социальной точки зрения.

С какого года выплачивается маткапитал и что изменилось за это время.

Программа материнского капитала была запущена в России в 2007 году как ответ на демографический вызов, отметила Мария Романова.

«Государству необходимо было стимулировать рождаемость и поддерживать семьи, принимающие решение о рождении второго ребенка. На старте сумма составляла 250 тысяч рублей, и использовать ее можно было лишь по ограниченным направлениям. Со временем программа несколько раз продлевалась, сумма индексировалась, а условия стали более гибкими», — пояснила она.

Ключевые изменения произошли, когда маткапитал начали выдавать уже при рождении первенца — это значительно расширило охват получателей и сделало поддержку более адресной.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что материнский капитал позволил многим семьям с детьми улучшить жилищные условия. Так, с начала 2025 года средства сертификата на эти цели направили около 400 тыс. семей. А в целом, благодаря действию программы, около 10 млн семей улучшили свои жилищные условия.

Александр Толмачев напомнил о том, что семьи с детьми нуждаются и в других мерах поддержки со стороны государства. Особое внимание будут уделять студенческим семьям.

«В этом году мы приняли закон о студенческих семьях. Инициатива была нужна, так как становится все больше пар, которые начинают свою жизнь еще на университетской скамье — это уже десятки тысяч молодых людей и девушек. Семьи относятся к категории молодых, им нужна особая помощь со стороны государства. Конечно, материнский капитал для них — необходимая мера. Помимо материнского капитала, молодые мамы-студентки получат право на особое единовременное пособие по беременности и родам, которое составит около 90 тысяч рублей (до принятия закона — примерно 23 тысячи)», — добавил Александр Толмачев.