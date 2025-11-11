Омский эндокринолог назвал безопасные десерты для диабетиков

Людям с диагностированным сахарным диабетом необходимо корректировать питание, но полностью отказываться от сладкого не обязательно. Современные сахарозаменители позволяют включать в рацион определенные десерты. Об этом рассказал омичам специалист областного центра общественного здоровья, эндокринолог Роман Лысак.
При разных типах диабета действуют различные диетические правила. Пациентам с первым типом запрещено употреблять чистый сахар. Исключаются торты, варенье, сладкие напитки и выпечка. Врач разрешил стевию, небольшое количество сухофруктов и специальные десерты. При втором типе — под запретом продукты с высокой калорийностью и гликемическим индексом. Из меню убирают сдобную выпечку, сахаросодержащие напитки, сладкие фрукты, алкоголь, конфеты, варенье, джемы, консервированные фрукты, жирные йогурты, сметану и творожные сырки.
Больным можно есть фрукты, кроме бананов и винограда, а также кондитерские изделия с сахарозаменителями. По словам Романа Лысака, несмотря на жесткие ограничения, разнообразить меню диабетикам помогут фрукты, орехи, яблоки, сливы и обезжиренные молочные продукты.
