Омский эндокринолог назвал безопасные десерты для диабетиков

Сладости с сахарозаменителями и фрукты могут разнообразить рацион при строгих правилах.

Источник: Комсомольская правда

Людям с диагностированным сахарным диабетом необходимо корректировать питание, но полностью отказываться от сладкого не обязательно. Современные сахарозаменители позволяют включать в рацион определенные десерты. Об этом рассказал омичам специалист областного центра общественного здоровья, эндокринолог Роман Лысак.

При разных типах диабета действуют различные диетические правила. Пациентам с первым типом запрещено употреблять чистый сахар. Исключаются торты, варенье, сладкие напитки и выпечка. Врач разрешил стевию, небольшое количество сухофруктов и специальные десерты. При втором типе — под запретом продукты с высокой калорийностью и гликемическим индексом. Из меню убирают сдобную выпечку, сахаросодержащие напитки, сладкие фрукты, алкоголь, конфеты, варенье, джемы, консервированные фрукты, жирные йогурты, сметану и творожные сырки.

Больным можно есть фрукты, кроме бананов и винограда, а также кондитерские изделия с сахарозаменителями. По словам Романа Лысака, несмотря на жесткие ограничения, разнообразить меню диабетикам помогут фрукты, орехи, яблоки, сливы и обезжиренные молочные продукты.

Ранее «КП Омск» сообщила, что недостроенную больницу на омской окраине города продают за 290 мн рублей.