Собака оказалась в опасной и безвыходной ситуации: ей на помощь пришлось вызвать спасателей

Сегодня утром, 11 ноября, в Башкирии вызволили собаку, оказавшуюся в ловушке между железной крышей бани и бетонной стеной. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия выезжала специализированная бригада. Спасатели аккуратно освободили животное, не причинив ему вреда. К счастью, собака никак не пострадала, и после осмотра ее отпустили.
