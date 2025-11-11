Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака оказалась в опасной и безвыходной ситуации: ей на помощь пришлось вызвать спасателей

В Башкирии спасли зажатую между крышей и стеной собаку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 ноября, в Башкирии вызволили собаку, оказавшуюся в ловушке между железной крышей бани и бетонной стеной. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия выезжала специализированная бригада. Спасатели аккуратно освободили животное, не причинив ему вреда. К счастью, собака никак не пострадала, и после осмотра ее отпустили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.