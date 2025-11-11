Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение первой инстанции отменили и поддержали работодателя, заявившего, что он был заинтересован в привлечении Филимонова, имеющего 25-летний стаж и высокую квалификацию, учитывая наличие сведений о будущем увольнении одного из сотрудников. При этом суды учли, что на предыдущей работе Филимонов с октября 2022 года тоже находился в отпуске по уходу за ребенком и сохранение этого отпуска было его условием перехода на новую работу.