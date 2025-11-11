Созданы экспресс-тесты для ускорения выведения новых сортов пшеницы

«На основе этой уникальной панели геномных маркеров ученые разработали быстрые КАСП-тесты (Competitive Allele-Specific PCR), адаптированные для использования в селекционных программах. Их внедрение позволяет более чем в два раза сократить время, необходимое для создания новых сортов с заданными свойствами. Инновационный подход к геномной селекции озимой пшеницы кардинально ускоряет создание новых сортов с повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням и абиотическим стрессам», — отметил Дивашук.