«Выполнить официальные письменные требования». Таможня сказала, что должны сделать водители литовских фур, застрявших в Беларуси

Белорусская таможня сказала при каком условии водители литовских грузовиков могут покинуть Беларусь.
Днем ранее таможня сообщила о ситуации на границе Беларуси с Литвой утром 10 ноября, пояснив, что движение прекращено в обоих направлениях.
А утром 11 ноября в ГТК отметили, что до момента, когда Литва возобновит нормальное движение через погранпункты «Мядининкай» и «Шальничинкай» («Каменный Лог» и «Бенякони» с белорусской стороны, соответственно) перемещение грузовиков на литовской регистрации через белорусскую границу осуществляться не будет.
При этом застрявшие в Беларуси более 1100 литовских грузовиков будут находиться на специально оборудованных стоянках. Спецстоянки эти располагаются вблизи белорусских пунктов пропуска «Каменный Лог», «Бенякони», «Берестовица» и «Котловка».
— Такое решение белорусской стороной принято в целях обеспечения безопасности на подъездных к границе дорогах и сохранности данных транспортных средств, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в ГТК рассказали, что на утро 11 ноября на площадках было размещено уже 800 литовских грузовиков: 350 в «Берестовице», 160 в «Беняконях», 220 в «Котловке» и 70 в «Каменном Логе». При этом в таможне сказали при каком условии водители литовских фур смогут покинуть Беларусь.
— Водители, выполнившие официальные письменные требования таможенных органов по перемещению транспортных средств в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси, — констатировали в ГТК.
Тем временем стало известно, что Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе и откроет два погранпункта.
И накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под охрану застрявшие в стране литовские фуры, сказав, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. Но еще Александр Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.
Между тем глава МВД Кубраков сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко.