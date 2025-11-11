«Выполнить официальные письменные требования». Таможня сказала, что должны сделать водители литовских фур, застрявших в Беларуси

Также в ГТК рассказали, что на утро 11 ноября на площадках было размещено уже 800 литовских грузовиков: 350 в «Берестовице», 160 в «Беняконях», 220 в «Котловке» и 70 в «Каменном Логе». При этом в таможне сказали при каком условии водители литовских фур смогут покинуть Беларусь.