Белорусский врач назвала лечение, которое назначают всем больным артериальной гипертензией

Немедикаментозное лечение, которое назначают всем больным артериальной гипертензии вне зависимости от степени заболевания и возраста, на ютуб-канале «Медицинского вестника» прокомментировала завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и полиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог высшей категории Ирина Патеюк.
По ее словам, основная цель лечения пациентов с артериальной гипертензией — максимально снизить их смертность и риски развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений. А достичь этой цели можно снижением уровня артериального давления до цифр менее 140/90 мм ртутного столба.
Для лечения пациентов с высоким давлением врачи применяют как таблетки, и чаще всего их будет несколько, так и немедикаментозные методики.
«Немедикаментозное лечение назначается всем пациентам с артериальной гипертензией независимо от степени заболеваемости и возраста, а также пациентам с высоким нормальным артериальным давлением 130/139 — 85/89 мм ртутного столба», — подчеркнула Ирина Патеюк.
По ее словам, первое, что надо сделать таким пациентам это пересмотреть свой образ жизни в комплексе. Прекратить употреблять все виды табака, в том числе и электронных сигарет, а также исключить пассивное курение. Поработать над нормализацией массы тела, ограничить потребление соли менее 5 граммов в сутки. Кроме того, максимально исключить употребление алкоголя и, тем более, исключить злоупотребление алкоголем хронически. Что касается питания, то отдать предпочтение продуктам с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием пищевых волокон, каждый день есть более 200 граммов овощей и более 200 граммов фруктов, убрать сладкие напитки, ограничить красное мясо. Подключить регулярную физическую активность.
