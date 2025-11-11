Белорусский врач назвала лечение, которое назначают всем больным артериальной гипертензией

По ее словам, первое, что надо сделать таким пациентам это пересмотреть свой образ жизни в комплексе. Прекратить употреблять все виды табака, в том числе и электронных сигарет, а также исключить пассивное курение. Поработать над нормализацией массы тела, ограничить потребление соли менее 5 граммов в сутки. Кроме того, максимально исключить употребление алкоголя и, тем более, исключить злоупотребление алкоголем хронически. Что касается питания, то отдать предпочтение продуктам с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием пищевых волокон, каждый день есть более 200 граммов овощей и более 200 граммов фруктов, убрать сладкие напитки, ограничить красное мясо. Подключить регулярную физическую активность.