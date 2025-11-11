Ричмонд
В Ростовской области ввели «период охлаждения» для вернувшихся из-за границы

Жители Дона могут временно остаться без Интернета после возвращения из-за границы.

Источник: Комсомольская правда

С 10 ноября 2025 года по всей стране, в том числе в Ростовской области, в тестовом режиме начали временно блокировать сим-карты у тех, кто вернулся из-за границы. Эту информацию подтвердили в Минцифры России.

Уточняется, что так называемый «период охлаждения» должен действовать в течение 24 часов в двух случаях: если до этого сим-карта была неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.

Эта мера вводится по требованию регуляторов для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. После ввоза сим-карты в Россию нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник для навигации.

Операторы связи обязаны уведомлять абонентов о блокировке и сообщать о способах восстановления доступа. Снять ограничение можно после перехода по ссылке от оператора и авторизации с помощью капчи. Альтернативный способ — звонок в колл-центр и идентификация по телефону.

