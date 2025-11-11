Обнаружены промышленно важные свойства в природном фосфиде никеля

Уточняется, что халамишит был открыт около десяти лет назад сотрудниками СПбГУ на Ближнем Востоке. Он встречается в ассоциации с самородным железом, отличается хорошей кристаллизованностью и достигает размеров до 0,1 мм. Несколько лет назад ученым удалось обнаружить относительно крупные его кристаллы, что позволило провести всесторонний анализ.