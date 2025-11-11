Обнаружены промышленно важные свойства в природном фосфиде никеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Новосибирского государственного университета изучили образцы природного фосфида никеля и обнаружили в нем важные свойства для промышленности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.
«Геологи и физики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с новосибирскими коллегами провели комплексный анализ редкого природного фосфида никеля — халамишита. Исследование открывает перспективы для применения синтетического аналога минерала в аккумуляторах и каталитических реакциях для получения водорода», — говорится в сообщении.
Уточняется, что халамишит был открыт около десяти лет назад сотрудниками СПбГУ на Ближнем Востоке. Он встречается в ассоциации с самородным железом, отличается хорошей кристаллизованностью и достигает размеров до 0,1 мм. Несколько лет назад ученым удалось обнаружить относительно крупные его кристаллы, что позволило провести всесторонний анализ.
По данным пресс-службы, специалисты изучили образцы с помощью современных методов. Как рассказал доцент кафедры минералогии СПбГУ Олег Верещагин, впервые удалось получить спектры комбинационного рассеяния для этого соединения и продемонстрировать принципиальную возможность регистрации подобных спектров у богатых металлом фосфидов. Это открытие имеет особое значение для промышленности, поскольку позволяет быстро и точно идентифицировать подобные вещества в сложных смесях.
По словам Верещагина, эксперименты, проведенные при экстремально низких и высоких температурах, позволили детально изучить процесс трансформации структуры образца и установить пределы его термической стабильности. Эти данные могут найти применение в катализе и так называемой «зеленой» химии, направленной на снижение экологического вреда и уменьшение вредных веществ при проведении исследований.
Как рассказали в вузе, анализ образцов выявил еще одну особенность. В составе изучаемого соединения присутствовали значительные примеси железа и кобальта. Это свидетельствует о возможности создания на основе фосфида никеля целого семейства родственных материалов с регулируемыми свойствами.