Суд взыскал с хитрого омича 4,2 млн рублей за обогащение с землей

После решения райсуда в пользу мужчины, по дешевке выкупившего землю в Чукреевке, облсуд признал это неосновательным обогащением и постановил, что компенсировать это государству он все равно должен.

Источник: Комсомольская правда

Суд Омской области по иску прокуратуры взыскал с местного жителя более 4,2 млн рублей неосновательного обогащения. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила во вторник, 11 ноября.

Изначально прокуратура Кировского округа Омска в ходе проверки выявила нарушения земельного законодательства. Выяснилось, что в 2020 году нынешнему ответчику в аренду предоставили четыре участка земли в поселке Чукреевка в Омске общей площадью в 4 тыс. кв.м. для строительства индивидуальных жилых домов.

После возведения и оформления права собственности на дома площадью 40,1 квадратных метров мужчина выкупил участки в льготном порядке всего за 188 тыс. рублей. Далее же снес постройки и продал в сумме три участка за более чем 4,2 млн рублей.

Таким образом, у него и первоначально не было планов использовать землю для использования домов так, как он заявлял.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск об истребовании из незаконного владения оставшейся земли и взыскании денег в виде неосновательного обогащения.

Суд первой инстанции — Кировский районный — отказал в удовлетворении требований. Прокуроры далее оспорили это в вышестоящей инстанции.

Омский облсуд в итоге решение отменил, иск прокурора он удовлетворил полностью.

«Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», — заверило ведомство.

