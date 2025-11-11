Ричмонд
Канатную дорогу Нижний Новгород — Бор закроют с 14 по 16 ноября

На переправе организуют технические работы.

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором не будет работать с пятницы по воскресенье на этой неделе. 14, 15 и 16 ноября на воздушной переправе пройдут технические работы. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Обычные проездные билеты в связи с отсутствием доступа на канатку будут автоматически продлены на три дня. Льготными документами можно будет пользоваться в рамках периода их действия.

Напомним, что с 1 октября канатная дорога работает по зимнему графику. В воскресенье и праздничные дни переправа открыта для пассажиров с девяти часов утра до десяти вечера.