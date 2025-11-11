Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве начали монтаж катка на Красной площади

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Работы по монтажу ГУМ-катка на Красной площади начались в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе катка.

Источник: Freepik

«Монтаж начался, но дата открытия еще в процессе согласования», — сказал собеседник агентства.

Прошлой зимой ГУМ-каток работал 19-й сезон подряд. Он открылся для гостей 6 декабря 2024 года и функционировал дольше обычного, до 9 марта 2025 года.