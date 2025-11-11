В Москве начали монтаж катка на Красной площади

«Монтаж начался, но дата открытия еще в процессе согласования», — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Работы по монтажу ГУМ-катка на Красной площади начались в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе катка.
«Монтаж начался, но дата открытия еще в процессе согласования», — сказал собеседник агентства.
Прошлой зимой ГУМ-каток работал 19-й сезон подряд. Он открылся для гостей 6 декабря 2024 года и функционировал дольше обычного, до 9 марта 2025 года.