Жители Татарстана одними из первых в России могут записаться в МФЦ через MAX

«Будут рейтинговать как главу субъекта, так и сам МФЦ именно по тому, сколько записалось в чат-боте. Будем постоянно это анонсировать, говорить с заявителями. У нас QR-коды на каждом рабочем месте у сотрудника, предлагаем заявителям сфотографировать, чтобы они зарегистрировались и уведомление о готовом документе получили через MAX», — заключила директор МФЦ в Татарстане.