Жители Татарстана одними из первых в России могут записаться в МФЦ через MAX

Директор Многофункционального центра в Татарстане Ленара Музафарова рекомендовала жителям республики воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX, чтобы заранее записаться в офисы МФЦ.

Источник: ИА Татар-информ

«У него (чат-бота — прим. Т-и) понятный интерфейс и хорошая скорость обработки запросов. Бот предоставит и востребованную информацию о готовности документов. Воспользоваться сервисом можно прямо со смартфона», — сказала Музафарова на брифинге в Кабмине РТ.

Летом этого года Правительство России поручило разработать и внедрить такой инструмент. В результате МФЦ Татарстана в числе первых 20 многофункциональных центров страны создал в MAX чат-бот.

Чат-бот МФЦ Татарстана в MAX позволяет записаться на прием в отделения МФЦ, отменить запись, узнать статус обращения, график работы центров и их адреса.

Музафарова призвала татарстанцев быть внимательными: мошенники уже создали похожий чат-бот в Telegram. Скорее всего, подобная подделка не единична, считает она.

«У МФЦ Татарстана нет чат-бота в Telegram. Запись на прием осуществляется с помощью чат-ботов только в социальной сети “ВКонтакте” и в мессенджере MAX», — пояснила директор МФЦ в РТ.

Отвечая на вопрос «Татар-информа» о количестве обращений через чат-бот, Музафарова ответила, что статистикой обладает только Минэкономразвития России.

«Будут рейтинговать как главу субъекта, так и сам МФЦ именно по тому, сколько записалось в чат-боте. Будем постоянно это анонсировать, говорить с заявителями. У нас QR-коды на каждом рабочем месте у сотрудника, предлагаем заявителям сфотографировать, чтобы они зарегистрировались и уведомление о готовом документе получили через MAX», — заключила директор МФЦ в Татарстане.