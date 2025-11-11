В Калининградской области с первого класса школьники будут изучать искусственный интеллект

В школах Калининградской области с первого класса дети будут изучать искусственный интеллект и нейросети. Об этом договорились губернатор Алексей Беспрозванных с председателем правления Сбера Германом Грефом. Встреча, о которой глава региона рассказал в своем телеграм-канале, прошла в Москве.