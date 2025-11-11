Ричмонд
В Калининградской области с первого класса школьники будут изучать искусственный интеллект

Об этом губернатор Алексей Беспрозванных договорился с Германом Грефом.

Источник: правительство Калининградской области

В школах Калининградской области с первого класса дети будут изучать искусственный интеллект и нейросети. Об этом договорились губернатор Алексей Беспрозванных с председателем правления Сбера Германом Грефом. Встреча, о которой глава региона рассказал в своем телеграм-канале, прошла в Москве.

«Ведем активную работу в регионе над цифровизацией образования. С первого класса школьники будут изучать основы использования ИИ», — прокомментировал губернатор.

Он также отметил, что в нескольких школах планируют реализовать пилотный проект Сбера и онлайн-школы «Фоксфорд» по подготовке к ОГЭ.

Также готовится к запуску образовательный проект-школа цифровых технологий «Школа 21».