Приправы кориандр и красный перец запретили продавать в Беларуси

Госстандарт запретил продавать белорусские кориандр и красный перец.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали популярные приправы кориандр и красный перец, которые включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попала приправа молотый кориандр от белорусского производителя «Лидские пищевые концентраты». Пряность не прошла проверку по микробиологическим показателям. Выяснилось, что в ней завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, также уровень содержания плесени выше допустимого и есть в составе бактерии группы кишечной палочки.

— Количество плесени превышено в 25 раз и найдены недопустимые бактерии колиформы, — прокомментировали в Госстандарте.

И также под запрет попал красный молотый перец от того же производителя из Лиды. В этой приправе количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 48 раз, и также были обнаружены недопустимые бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

А еще Минздрав запретил продавать в Беларуси небезопасный маршмеллоу.

