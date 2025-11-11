Приправы кориандр и красный перец запретили продавать в Беларуси

И также под запрет попал красный молотый перец от того же производителя из Лиды. В этой приправе количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 48 раз, и также были обнаружены недопустимые бактерии группы кишечной палочки (колиформы).