Приправы кориандр и красный перец запретили продавать в Беларуси

В Беларуси под запрет попали популярные приправы кориандр и красный перец, которые включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попала приправа молотый кориандр от белорусского производителя «Лидские пищевые концентраты». Пряность не прошла проверку по микробиологическим показателям. Выяснилось, что в ней завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, также уровень содержания плесени выше допустимого и есть в составе бактерии группы кишечной палочки.
— Количество плесени превышено в 25 раз и найдены недопустимые бактерии колиформы, — прокомментировали в Госстандарте.
И также под запрет попал красный молотый перец от того же производителя из Лиды. В этой приправе количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 48 раз, и также были обнаружены недопустимые бактерии группы кишечной палочки (колиформы).
