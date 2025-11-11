На территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность»

Сегодня днем, 11 ноября, на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Он призвал всех жителей немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
— Следите за официальными сообщениями и выполняй указания властей. Телефон вызова экстренных служб — 112, — заявили в МЧС.
