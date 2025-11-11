Ричмонд
На территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность»

По всей Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 11 ноября, на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Он призвал всех жителей немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.

— Следите за официальными сообщениями и выполняй указания властей. Телефон вызова экстренных служб — 112, — заявили в МЧС.

