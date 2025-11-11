Минздрав временно запретил продавать пищевую добавку из РФ

«Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции», — говорится в сообщении.
Речь идет о пищевых добавках производства ООО «Стил Пэкэджинг», в частности, «Биотин» («Biotin 5000 mcg Healthy`s 60 capsules»).
В министерстве пояснили, что производитель заявлял о продукции не как о биологически активной добавке к пище (БАД), а как о комплексной пищевой добавке.
Проверка показала, что заявленная информация не соответствует действительности, а содержание биологически активного вещества в суточной дозе превышает верхний допустимый уровень потребления в 33 раза.
«Опасность для здоровья при употреблении БАД, выданных за пищевую продукцию, связана с риском токсического поражения органов (особенно печени), передозировкой витаминов и микроэлементов, которые могут накапливаться в организме, а также недостоверным составом и взаимодействием с лекарствами», — пояснили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что в отличие от пищевых добавок БАДы имеют направленное биологическое действие, а их бесконтрольный прием может привести к серьезным последствиям для здоровья.
В связи с этим Минздрав принял решение ввести временный запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортирование и использование всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции этого производителя на территории Беларуси.
«Учитывайте эту информацию при совершении покупок и не подвергайте риску ваше здоровье, так как употребление или использование небезопасной продукции может привести к необратимым последствиям для организма», — предупреждает Минздрав.