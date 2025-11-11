Минздрав временно запретил продавать пищевую добавку из РФ

«Опасность для здоровья при употреблении БАД, выданных за пищевую продукцию, связана с риском токсического поражения органов (особенно печени), передозировкой витаминов и микроэлементов, которые могут накапливаться в организме, а также недостоверным составом и взаимодействием с лекарствами», — пояснили в Минздраве.