За 7 лет производительность труда в России выросла на 8,2%

Производительность труда в России за 7 лет выросла на 8,2%. Такие данные приводит пресс-служба Федерального центра компетенций (ФЦК) со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В рамках пленарной сессии VII Федерального форума «Производительность 360» министр также отметил ускорение производительности за последние 2 года до 2,7%.
«На ближайшие пять лет мы заложили средний показатель 2,5% — это очень амбициозная задача. На уровне предприятий расти на 5% в год — KPI по нашему федпроекту, что вполне посильная цель — внедряя новые технологии, бережливое производство, роботизацию, искусственный интеллект. Наш подход — производительность должна становиться уже не технологией, а культурой, которая будет частью нашей большой производственной системы в экономике», — отметил Решетников.
При этом общая цель правительства до 2030 года — увеличить производительность до 20,7%. Пятую часть намеченного показателя планируется достигнуть с помощью федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в свою очередь рассказал о проектах по применению роботизированных систем, направленных на сокращение дефицита производственного персонала.
«Даже фрагментарное внедрение роботов или автоматизированного оборудования на отдельных участках способно оптимизировать численность персонала и снизить операционные издержки до 40%. Применение же комплексных решений, вплоть до создания полностью автоматизированных производств, способно высвободить до 80% сотрудников при сохранении существующих объемов выпуска», — пояснил Алиханов.
Особое внимание на форуме уделили повышению эффективности социальной сферы. Более 2 тыс. таких организаций начали проекты по повышению производительности труда.
Форум «Производительность 360» проходил 6−7 ноября. Он организован ФЦК и Минэкономразвития России при поддержке правительства Москвы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.