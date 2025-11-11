За 7 лет производительность труда в России выросла на 8,2%

«На ближайшие пять лет мы заложили средний показатель 2,5% — это очень амбициозная задача. На уровне предприятий расти на 5% в год — KPI по нашему федпроекту, что вполне посильная цель — внедряя новые технологии, бережливое производство, роботизацию, искусственный интеллект. Наш подход — производительность должна становиться уже не технологией, а культурой, которая будет частью нашей большой производственной системы в экономике», — отметил Решетников.