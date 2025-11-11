По делу о пропаже семьи в Красноярском крае назначили две экспертизы

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). По делу уже допрошено свыше 60 свидетелей.