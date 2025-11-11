«Союзмультфильм» требует компенсации от донских предпринимателей

Арбитражный суд Ростовской области принял иски, касающиеся нарушений прав на товарные знаки. Как следует из информации, опубликованной в картотеке суда, истцами выступили ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия “Союзмультфильм”, которые потребовали взыскать компенсацию с донских ИП.
Один из предпринимателей обвиняется в использовании образа Чебурашки, ему предъявлено требование выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Суд поручил истцу представить доказательства нарушения, а ответчика — отзыв на заявление и при необходимости контррасчёт. Сторонам рекомендовано попробовать самостоятельно разрешить конфликт.
Второй случай касается другого предпринимателя, использовавшего товарный знак (какой именно — не уточняется). Для подтверждения факта нарушения истец предоставил суду DVD-диск. Размер требуемой компенсации составляет 50 тыс. рублей.
Напомним, похожий случай произошёл в августе этого года: Арбитражный суд Ростовской области обязал предпринимателя Наталью Казиеву выплатить «Союзмультфильму» денежную компенсацию в размере более 80 тыс. рублей за незаконное использование изображения мультперсонажей.