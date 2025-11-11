«Союзмультфильм» требует компенсации от донских предпринимателей

Один из предпринимателей обвиняется в использовании образа Чебурашки, ему предъявлено требование выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Суд поручил истцу представить доказательства нарушения, а ответчика — отзыв на заявление и при необходимости контррасчёт. Сторонам рекомендовано попробовать самостоятельно разрешить конфликт.