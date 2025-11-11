В Казани появится новая возможность оплаты проезда в автобусах

За реализацию проекта отвечают АО «Транспортная карта» и МУП «ПАТП-2». Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно открыть приложение, перейти в раздел «Оплата» и выбрать один из двух предложенных вариантов. Отсканировать QR-код, расположенный в салоне автобуса, либо воспользоваться функцией геолокации, которая определит местоположение и предложит оплатить проезд по выбранному маршруту.