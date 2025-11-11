В Казани появится новая возможность оплаты проезда в автобусах

В столице Татарстана стартовал пилотный проект, который позволит пассажирам оплачивать проезд в автобусах № 62, 72 и 34 без использования наличных денег или банковских карт. Теперь достаточно просто воспользоваться мобильным приложением «Транспортная карта Казани и республики» и выбрать удобный способ оплаты — QR-код или геолокацию.
За реализацию проекта отвечают АО «Транспортная карта» и МУП «ПАТП-2». Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно открыть приложение, перейти в раздел «Оплата» и выбрать один из двух предложенных вариантов. Отсканировать QR-код, расположенный в салоне автобуса, либо воспользоваться функцией геолокации, которая определит местоположение и предложит оплатить проезд по выбранному маршруту.
После оплаты информация о транзакции сохранится в приложении. Пассажир сможет предъявить ее контролеру для подтверждения.
Напомним, в Казани появились новые остановки на 11 автобусных и троллейбусных маршрутах. Изменения вступили в силу со 2 ноября по просьбам горожан.