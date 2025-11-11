В башкирском городе Белебее прошла программа «Мозаика культур»

Культурно-познавательная программа «Мозаика культур: серебряная нить единства» состоялась в центральной библиотеке города Белебея Республики Башкортостан. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в администрации Белебеевского района.
Программа была насыщена разнообразными выступлениями. Для гостей прозвучали поэтические строки Валентины Пашиной и татарские песни Ильназа Хайруллина. Также посетители увидели национальный танец Элизы Хайруллиной. Учитель башкирского языка Язгуль Мухаметова представила презентацию, которая познакомила гостей с культурой и традициями башкирского народа.
Кроме того, программа включала в себя викторину «История и традиции народов России», которая проверила знания участников об истории и культуре страны. Квиз «Вспоминаем советское кино» позволил вспомнить любимые фильмы и кадры, а конкурс-караоке «Золотые хиты ХХ века» дал возможность гостям проявить свои вокальные способности и насладиться популярными мелодиями прошлых лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.