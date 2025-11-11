В Красноярском крае повысили прожиточный минимум на 2026 год

На заседании правительства Красноярского края была утверждена величина прожиточного минимума на 2026 год. В среднем на душу населения он составит 21 022 рубля, что на 6,8% выше, чем в текущем году (19 684 рубля).
Как сообщается, новые значения установлены для всех основных категорий граждан:
- для трудоспособного населения — 22 914 рублей (было 21 456 ₽);
- для пенсионеров — 18 079 рублей (было 16 928 ₽);
- для детей — 20 391 рубль (было 19 093 ₽).
Отмечается, что прожиточный минимум является ключевым критерием для назначения различных мер социальной поддержки, в частности, региональных доплат к пенсии. Также для ряда территорий края будут действовать повышающие коэффициенты, учитывающие суровые природно-климатические условия.
Ранее сообщалось о повышении зарплат водителям и кондукторам автобусов.