В Красноярском крае повысили прожиточный минимум на 2026 год

Решение приняли на заседании правительства.

Источник: SuperOmsk.ru

На заседании правительства Красноярского края была утверждена величина прожиточного минимума на 2026 год. В среднем на душу населения он составит 21 022 рубля, что на 6,8% выше, чем в текущем году (19 684 рубля).

Как сообщается, новые значения установлены для всех основных категорий граждан:

  • для трудоспособного населения — 22 914 рублей (было 21 456 ₽);
  • для пенсионеров — 18 079 рублей (было 16 928 ₽);
  • для детей — 20 391 рубль (было 19 093 ₽).

Отмечается, что прожиточный минимум является ключевым критерием для назначения различных мер социальной поддержки, в частности, региональных доплат к пенсии. Также для ряда территорий края будут действовать повышающие коэффициенты, учитывающие суровые природно-климатические условия.

