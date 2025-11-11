В Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП с фурами

В Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, два большегруза столкнулись на федеральной трассе «Байкал».
— Из-за аварии автоинспекторы ввели ограничение движения всех транспортных средств в направлении Шелехов — Слюдянка и обратно с 48 по 100 километры, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские принимают меры для устранения последствий.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители Байкальска остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Под отключение попали 110 многоквартирных жилых домов и 51 частный дом, в которых проживает 3947 человек.