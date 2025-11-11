Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП с фурами

В результате аварии никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе ограничили движение транспорта из-за ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, два большегруза столкнулись на федеральной трассе «Байкал».

— Из-за аварии автоинспекторы ввели ограничение движения всех транспортных средств в направлении Шелехов — Слюдянка и обратно с 48 по 100 километры, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские принимают меры для устранения последствий.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители Байкальска остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Под отключение попали 110 многоквартирных жилых домов и 51 частный дом, в которых проживает 3947 человек.