Сквер российско-казахстанской дружбы открылся в Москве

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. В Москве торжественно открыли сквер российско-казахстанской дружбы.
В мероприятии приняли участие глава Минкультуры и информации Казахстана Аида Балаева, зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, посол Казахстана в России Даурен Абаев и другие. Как отметил Якцин, идея реализации сквера очень своевременна.
Именно она подтверждает тот добрососедский, стратегический характер отношений между РФ и дружественным Казахстаном. Мы уверены, что этот сквер станет вкладом в том числе в продолжение сохранения исторической памяти, той дружбы, тех подвигов, которые совершали наши народы в годы Великой Отечественной войны. Убеждены, что таких общественных пространств и в Москве, и в российских регионах, и в Казахстане достаточно, но их не может быть мало, потому что подтверждают связь поколений наших стран.
Открытие сквера в день, когда начинается государственный визит Токаева в России, очень символично, отметила Аида Балаева.
«В самом центре Москвы мы открываем сквер дружбы Казахстана и России. Безусловно, для нас это не просто один из тысячи скверов столице России. Это важный и закономерный результат многолетнего взаимного уважения, искреннего доверия и личной дружбы глав наших государств. А его символизм заключается в духе вечной дружбы между нашими народами, проверенной самим временем и историей», — сказала министр.
И как заявил на мероприятии Даурен Абаев, каждый новый сотрудник посольства будет сажать дерево в новом сквере.
«В Казахстане придают большое значение открытию этого сквера. Это свидетельство, знак крепкой дружбы между Казахстаном и Россией. Свидетельство того, что мы не забываем свою историю, свои корни», — сказал Абаев.
Между тем, в казахстанском Уральске проходит XXI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Деловые круги, интеллигенция, а также молодежь обсуждают актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия.