Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства

«Регистрация в Казахстане нового препарата сократилась с 2−5 лет до 100 рабочих дней. Это, безусловно, повышает доступность нашего населения к самым новым препаратам, методам лечения и диагностики. Кроме того, внедрен дополнительный формат контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий, предусматривающий их выборочный закуп с рынка и отбор из организаций здравоохранения. Такой подход предотвратит появление контрафактной продукции на внутреннем рынке», — заверил он.