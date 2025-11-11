Ричмонд
Красноярцам объяснили, как купить хороший лимон

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественных лимонов.

Источник: Freepik

Советами поделились в пресс-службе ведомства.

При покупке лимонов стоит обращать внимание на несколько важных признаков. Плод должен иметь равномерную желтую окраску без темных пятен и точек. Кожура должна быть гладкой, без морщин и впадин, а при легком сжатии — упругой, но не слишком твердой.

Аромат качественного лимона чувствуется даже через кожицу. Специалисты подчеркивают, что спелый лимон может быть только желтым — другие оттенки свидетельствуют о незрелости или неправильном хранении.

Правильно выбранные лимоны не только порадуют вкусом, но и принесут максимальную пользу для здоровья. По словам экспертов, этот цитрус содержит ценный витамин С и медь, которые помогают в профилактике простудных заболеваний и способствуют усвоению питательных веществ.