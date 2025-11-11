Омский хакер взломал сайт вуза из-за уязвимости в защите

Прокуратура Омской области направила в Кировский райсуд материалы уголовного дела против 23-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в использовании программы для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом ведомство сообщило 11 ноября.
Летом 2024 года фигурант применил специализированное программное обеспечение для тестирования безопасности сайта одного из вузов региона. После получения доступа к панели администрирования мужчина изменил изображение на главной странице, добавил ссылку на ресурс с материалами порнографического характера и частично изменил конфигурацию портала, удалив часть кода.
Несмотря на использование подложных IP-адресов, правоохранительные органы смогли быстро установить личность злоумышленника. Он полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.
