Омский хакер взломал сайт вуза из-за уязвимости в защите

Летом 2024 года фигурант применил специализированное программное обеспечение для тестирования безопасности сайта одного из вузов региона. После получения доступа к панели администрирования мужчина изменил изображение на главной странице, добавил ссылку на ресурс с материалами порнографического характера и частично изменил конфигурацию портала, удалив часть кода.