Четыре жилых дома в Ростове остались без отопления из-за аварий на теплосетях

В Ростове экстренно ликвидируют аварии, из-за которых четыре дома остались без тепла.

Источник: Комсомольская правда

Четыре многоквартирных дома в Ростове-на-Дону оказались отключены от теплоснабжения из-за аварийных ситуаций. Об этом 11 ноября главе города Александру Скрябину сообщил заместитель главы администрации донской столицы по ЖКХ Станислав Марченко.

Чиновник отчитался о сложившейся обстановке. Выяснилось, что в трех домах батареи отключены по одной и той же причине. Сейчас на объекте работает ремонтная бригада. Специалисты уже занимаются устранением дефекта. Вопрос с подачей тепла в четвертый дом находится в стадии проработки.

Глава города потребовал держать ситуацию на постоянном контроле по каждому адресу, а также быть на связи с жильцами. Важно информировать людей о ходе ремонтных работ и называть им точные сроки устранения аварий, подчеркнул Александр Скрябин.

