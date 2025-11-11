Четыре жилых дома в Ростове остались без отопления из-за аварий на теплосетях

Четыре многоквартирных дома в Ростове-на-Дону оказались отключены от теплоснабжения из-за аварийных ситуаций. Об этом 11 ноября главе города Александру Скрябину сообщил заместитель главы администрации донской столицы по ЖКХ Станислав Марченко.
Чиновник отчитался о сложившейся обстановке. Выяснилось, что в трех домах батареи отключены по одной и той же причине. Сейчас на объекте работает ремонтная бригада. Специалисты уже занимаются устранением дефекта. Вопрос с подачей тепла в четвертый дом находится в стадии проработки.
Глава города потребовал держать ситуацию на постоянном контроле по каждому адресу, а также быть на связи с жильцами. Важно информировать людей о ходе ремонтных работ и называть им точные сроки устранения аварий, подчеркнул Александр Скрябин.
