Хабаровским управляющим компаниям пригрозили санкциями за плохую уборку снега

В Хабаровске обсудили готовность городских служб к работе в зимний период. Речь шла об уборке снега, состоянии крыш и безопасности жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Расширенное совещание под председательством первого заместителя мэра по городскому хозяйству Дениса Елькина прошло в администрации Хабаровска. Представители коммунальных предприятий отчитались о готовности к холодам и текущих работах.
По словам представителя МУП «Тепловые сети», все источники тепла работают в штатном режиме. Завершаются благоустроительные работы, в том числе укладка зимнего варианта асфальта между домами на улице Хабаровской.
Из-за снегопадов управляющие компании перешли на усиленный режим. Особое внимание уделяется расчистке входных групп и пешеходных дорожек.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, что еженедельно проводятся совещания с представителями управляющих организаций.
«Я ожидаю строгого соблюдения всех требований. К компаниям, которые игнорируют обязанности, будут применяться жесткие меры» — сказал Сергей Кравчук.
Также участники встречи напомнили горожанам о правилах безопасности на неокрепшем льду.
И.о. начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Олег Кустов пояснил, что выходить на лед можно только при толщине не менее 10 сантиметров. Особенно опасен лед серого или желтого цвета — он ломается без предупреждения.
Жителей призвали быть внимательными и не отпускать детей на лед без присмотра. В случае происшествия нужно звонить по номерам 001, 004, 42−47−43 или 42−47−44.