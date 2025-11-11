В Кстове Нижегородской области открыли обновленный кадровый центр

Кадровый центр «Работа России» начал работать в городе Кстово Нижегородской области после модернизации, которая прошла по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении отремонтировали помещения, открыли детскую зону и разместили интерактивную карту филиалов области. Офис оснастили современной техникой. Для комфорта посетителей там сделали отдельные зоны для соискателей и работодателей. Кроме того, в учреждении подготовили выставку, посвященную историческим зданиям Нижнего Новгорода. Также там есть пространство, где планируют открыть швейный класс для детей в партнерстве с АНО «Наше Наследие».
«Швея сегодня — это одна из самых востребованных специальностей на рынке труда, представители этой профессии нужны на предприятиях легкой промышленности, в ателье, на производстве спецодежды. Наша цель — не просто дать детям первые навыки, но и пробудить у подрастающего поколения устойчивый интерес к перспективной профессии, помочь в осознанном выборе будущего пути», — подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.