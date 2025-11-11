В Кстове Нижегородской области открыли обновленный кадровый центр

«Швея сегодня — это одна из самых востребованных специальностей на рынке труда, представители этой профессии нужны на предприятиях легкой промышленности, в ателье, на производстве спецодежды. Наша цель — не просто дать детям первые навыки, но и пробудить у подрастающего поколения устойчивый интерес к перспективной профессии, помочь в осознанном выборе будущего пути», — подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.