Более 200 мигрантов выдворят из Нижегородской области

По итогам операции суды решили выдворить из региона 203 иностранца, из которых 162 — в принудительном порядке. Их отправили в центр временного содержания.
Также возбуждено 62 уголовных дела об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на учет и подделке документов, отметили в МВД. За незаконное привлечение мигрантов к труду составлено 27 административных протоколов в отношении 32 юридических лиц.
Сотрудники миграционной службы аннулировали 411 статусных документов, позволяющих иностранцам находиться в России. Въезд в РФ запретили 211 мигрантам.