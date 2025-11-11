Более 200 мигрантов выдворят из Нижегородской области

Также возбуждено 62 уголовных дела об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на учет и подделке документов, отметили в МВД. За незаконное привлечение мигрантов к труду составлено 27 административных протоколов в отношении 32 юридических лиц.