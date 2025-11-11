В центре Сочи перекроют движение из-за крестного хода

В Сочи в воскресенье, 16 ноября, с 10:00 до 14:00 временно изменится схема движения транспорта из-за проведения общеепархиального крестного хода, приуроченного ко Дню святого Михаила Архангела. Об этом предупредили в мэрии курорта.
В этот день во всех храмах Сочи пройдут торжественные богослужения, после чего состоится общеепархиальный крестный ход. Шествие начнется в 10:00 на территории Собора равноапостольного князя Владимира (ул. Виноградная) и завершается у собора Архангела Михаила. Маршрут пройдет по улицам Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе.
Для обеспечения безопасности участников с 10:00 до 14:00 на перечисленных улицах будет введено временное ограничение движения транспортных средств.
Также изменения произойдут в работе общественного транспорта:
— Приостанавливается движение автобусов на маршрутах № 2 М, 15, 17 и 23.
— Автобусы по направлению Лазаревское — Сочи (№ 75, 77, 119, 169) будут следовать по ул. Виноградная, затем ул. Донская, ул. Конституции и ул. Московская до ж/д вокзала Сочи.
— Маршруты № 2, 3, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87н, 87, 88, 103, 105, 105С, 113, 120, 121, 550, 551 и 552 направят по дублёру Курортного проспекта с дальнейшим выездом на ул. Транспортную и выходом на Курортный проспект.
— Автобусы маршрутов № 4, 6, 7 ₽, 24 и 30 будут курсировать через ул. Донская — ул. Гагарина — ул. Московская (ост. «Рынок») — ул. Горького (ост. «Автовокзал»), после чего вернутся на привычные линии; в обратном направлении — через автовокзал Сочи и далее по ул. Роз, ул. Гагарина, ул. Донская, ул. Виноградная.
Жителям и гостям Сочи рекомендуется заранее планировать маршрут своих поездок и учитывать возможные задержки.