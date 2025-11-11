В центре Сочи перекроют движение из-за крестного хода

В этот день во всех храмах Сочи пройдут торжественные богослужения, после чего состоится общеепархиальный крестный ход. Шествие начнется в 10:00 на территории Собора равноапостольного князя Владимира (ул. Виноградная) и завершается у собора Архангела Михаила. Маршрут пройдет по улицам Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе.