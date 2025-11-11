В Хабаровске предприниматели разобрали психологические ошибки в бизнесе

Мастер-класс «Топ-7 психологических ошибок на старте бизнеса» состоялся 7 ноября в Хабаровске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве содействия предпринимательству Хабаровского края.
На занятии спикер объяснил, как не поддаваться самообману и реалистично оценивать свои ожидания от бизнеса. Отдельное внимание уделили вопросам эмоционального выгорания. Особый интерес у аудитории вызвал блок о психологической устойчивости — участники разобрали практические кейсы, как превращать неудачи в ценный опыт.
«Для нас важно, что образовательные инициативы центра находят отклик у молодежи. Полный зал на мастер-классе — это показатель того, что в крае формируется перспективное предпринимательское сообщество. Наша общая задача — дать будущим бизнесменам практические инструменты, и мы видим, что такой диалог действительно востребован», — подчеркнула директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.