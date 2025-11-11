В Хабаровске предприниматели разобрали психологические ошибки в бизнесе

«Для нас важно, что образовательные инициативы центра находят отклик у молодежи. Полный зал на мастер-классе — это показатель того, что в крае формируется перспективное предпринимательское сообщество. Наша общая задача — дать будущим бизнесменам практические инструменты, и мы видим, что такой диалог действительно востребован», — подчеркнула директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.