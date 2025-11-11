Риелтор о переезжающих в Калининградскую область: «Этот ручеёк стал поменьше»

«В прошлом году, в начале этого года гуляла активно история о том, что немцы покупают. Они и сейчас покупают, но гораздо меньше, потому что курс не очень выгодный для них, они всё ждут, когда будет евро по 100 рублей или выше 100, чтобы покупать. Соответственно, пока они выжидают. Но всё же основной приток новых жителей региона был из России и бывших республик. Этот ручеёк стал поменьше», — отметил Олег Перевалов.