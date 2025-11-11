Символы города и зоны отдыха: власти Казани подвели итоги благоустройства

В Казани завершается сезон благоустройства 2025 года. По данным Комитета внешнего благоустройства, в этом году в городе обновили восемь общественных пространств. Три из них реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», еще пять — за счет республиканского и внебюджетного финансирования.