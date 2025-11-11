Символы города и зоны отдыха: власти Казани подвели итоги благоустройства

В исполкоме Казани подвели итоги сезона благоустройства 2025 года. В столице Татарстана обновили восемь общественных пространств — от бульвара на улице Серова до сквера «Зилант» и территории у театра Камала, пишет ИА «Татар-информ».
Благоустройство стало возможным при поддержке республики и нацпроекту.
В Казани завершается сезон благоустройства 2025 года. По данным Комитета внешнего благоустройства, в этом году в городе обновили восемь общественных пространств. Три из них реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», еще пять — за счет республиканского и внебюджетного финансирования.
Председатель Комитета Игорь Куляжев отметил, что благоустройство парков и скверов остается значимым событием для горожан, поскольку эти территории формируют новые точки притяжения и создают условия для комфортного отдыха. По его словам, изменение привычных городских видов становится частью формирования новых воспоминаний жителей, а каждая обновленная площадка должна оставлять положительные эмоции.
Преображение бульвара на улице Серова продолжилось.
Одним из заметных объектов сезона стал второй участок бульвара по улице Серова в Московском районе. Работы, начатые в 2023 году, продолжились от остановки до водоема. Основное внимание уделили спокойным видам отдыха: появились зоны для занятий жестовым языком, площадки с водными играми и дорожки, адаптированные для маломобильных граждан.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали малый круг велодорожек, а в центральной части разместили павильон площадью 86 кв. метров с пунктом проката велосипедов.
Как отметил Куляжев, при строительстве павильона впервые применили поликарбонат с высокими показателями светопропускания и теплоэффективности, что обеспечит комфортное пребывание в нем в любое время года.
Следующим этапом благоустройства станет территория вокруг водоема, после чего общая протяженность бульвара составит около 830 метров, а площадь — свыше 3,5 гектара.
Благоустройство Чайковых озер.
В Ново-Савиновском районе Казани продолжилось благоустройство вокруг Чайковых озер. Работы здесь традиционно начинаются летом, чтобы сохранить популяцию чаек. В текущем сезоне появилась новая смотровая площадка с видом на водоем со стороны улицы Академика Лаврентьева, а парк у Малого Чайкового озера оснастили скамейками, тренажерами и детскими игровыми зонами.
Сквер «Зилант» и новые городские символы.
В Вахитовском районе города завершилась реконструкция сквера, получившего название «Зилант». Куляжев подчеркнул, что этот участок служит зеленым буфером и транзитной зоной между важными историческими и административными объектами, ведущими к Казанскому Кремлю.
В центре сквера восстановили фонтан с трехметровой бронзовой скульптурой Зиланта-Хранителя — символа защиты города. На фонарях установлены уменьшенные копии этой скульптуры. После открытия у горожан появилась новая традиция — бросать монету в корону Зиланта и загадывать желание.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что фигура гармонично вписалась в архитектурную среду, став одним из самых популярных объектов в социальных сетях.
Детская площадка у нового здания театра Камала.
Одним из пяти объектов, реализованных за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников, стала детская площадка у нового здания театра имени Камала. По словам Куляжева, её концепция связана с фауной озера Нижний Кабан. Центральным элементом стала динамическая игровая фигура серой цапли с размахом крыльев шесть метров, аналогов которой нет в других городах. Всего площадка разделена на восемь тематических зон для детей разных возрастов.
Метшин подчеркнул, что благоустроенная территория вокруг театра и улицы Хади Такташа теперь напоминает о наследии писателя, имя которого носит улица.
«Закончена территория у нового театра имени Камала после благоустройства детской площадки. Она получилась не похожей на других — мы заказывали там специальное оборудование с нашими коллегами. Как мы говорим, нет худа без добра. Освоили новые производства, новые МАФы», — прокомментировал градоначальник.
Новые мемориалы и исторические зоны.
Особое внимание уделили объектам культурного и мемориального значения. На прибрежной территории храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке, имеющего федеральный охранный статус, благоустройство проводилось с учетом сохранения исторического облика. Территорию сделали доступной и удобной для посещения в любое время года.
В парке Победы заложили камень в память об участниках специальной военной операции, где в дальнейшем создадут мемориальную зону. Также в год 80-летия Победы в молодежном сквере на улице Декабристов появился памятник поэту и фронтовику Фатиху Кариму. В микрорайоне «Салават Купере» благоустроили территорию у лицея № 188 и установили бюст генерала армии Махмута Гареева.
Новые стандарты благоустройства.
Подводя итоги городского благоустройства в 2025 году, Ильсур Метшин отметил, что каждый сезон в Казани появляются новые общественные пространства, при этом каждое из них имеет собственный характер и стиль. Он подчеркнул, что повышение качества благоустройства стало нормой, а разнообразие проектов — признаком зрелости городской среды.
По словам градоначальника, важным элементом работы остается обсуждение будущего облика объектов с жителями. Мэр добавил, что число заброшенных территорий в Казани продолжает сокращаться, что не только улучшает внешний облик города, но и повышает уровень безопасности и комфортности городской жизни.