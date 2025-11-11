Санслужба проверила магазин Минска после видео с червями в конфетах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Минчанка опубликовала видео в TikTok с конфетами с червями и молью, которое посмотрели более 28 000 пользователей. Женщина уточнила, что купила конфеты в магазине «Евроопт», который находится на улице Владислава Голубка, 2.
В комментариях к видео пользователи высказывали свои предположения о том, кто виноват в данной ситуации: производитель или же торговый объект. На видео отреагировали и специалисты центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района отреагировали. Они пришли с проверкой в магазин.
В санслужбе отметили, что в торговом объекте соблюдались условия хранения и реализации конфет, были представлены документы, удостоверяющие их качество и безопасность.
«По состоянию на 4 ноября конфеты “Мягкий грильяж с черносливом” в реализации отсутствовали (возвращены поставщику в связи с поступившим обращением). Вместе с тем при осмотре конфет “Волшебная слива” того же производителя выявлены живые личинки пищевой моли», — сообщили в ведомстве.
Тем временем Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в мясе от четырех предприятий Беларуси.
Ранее мы писали, что приправы кориандр и красный перец запретили продавать в Беларуси.
Кроме того, назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси: «Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь».