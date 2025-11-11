Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медаль Пушкина: признание вклада в культурный диалог России и Узбекистана

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят наиболее успешные проекты по популяризации русского языка и культуры за рубежом, а также новые инициативы в сфере искусства и культурного обмена, которые планируются в ближайшее время.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 13 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция с участием председателя секции искусствоведов Творческого Союза художников Академии художеств Узбекистана Эльмиры Ахмедовой.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 4 ноября, в День народного единства, Эльмира Ахмедова награждена медалью Пушкина. Эта государственная награда вручена за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Разговор пойдет о том, какие проекты и инициативы по популяризации русского языка и культуры за рубежом можно считать наиболее успешными, каким образом искусство и образование способствуют развитию дружбы и сотрудничества между народами России и Узбекистана, а также какие новые проекты и инициативы в сфере искусства и культурного обмена планируются в ближайшее время.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.