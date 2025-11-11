Беспилотную опасность объявили в Ростовской области днем 11 ноября

Днем 11 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение от РСЧС поступило около полудня.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Жителям Дона рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, в ночь на 11 ноября воздушную атаку отразили в Батайске и Мясниковском районе.
