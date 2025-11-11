В Вологде пройдет межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров

Межрегиональный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Строчка» состоится 29−30 ноября в Вологде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Вологодской области.
На мeроприятии будeт работать дизайн-маркет с продажей изделий местных брендов одежды, аксессуаров и парфюмерии, там пройдут мастер-классы от членов жюри и приглашенных спикеров. На конкурсе появились четыре специальные номинации: «Адаптивная одежда», «Лучшая швея», «Сказочный костюм» и «Вологодский мерч» — новая специальная номинация.
Победителям вручат дипломы и призы от партнеров и членов жюри. В первый день вологжане могут посетить показ, а во второй — гала-показ лучших работ и торжественное награждение. Подать заявку на участие можно на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.