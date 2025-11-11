Ричмонд
В Битюг в Воронежской области выпустили 70 тысяч мальков толстолобика

Зарыбление проводят для очистки реки от водорослей.

Источник: Минприроды региона

В Бобровском районе Воронежской области в реку Битюг выпустили 70 тысяч мальков белого толстолобика. Мальков вырастил, доставил на место и выпустил подрядчик из города Нововоронеж — АО «Рыбопитомник». Средний вес одного малька не менее 20 грамм.

В Минприроды региона уточнили, что белый толстолобик является настоящим санитаром водоемов благодаря своему рациону питания — эффективно борется с водорослями, в том числе, с сине-зелеными, а также фитопланктоном.

Толстолобики проглатывают большие объемы воды вместе с содержащимися в ней микроскопическими организмами. Они пропускают воду через жабры, задерживая мелкие частицы пищи, включая водоросли. Таким образом, толстолобики очищают воду от избыточного количества фитопланктона, предотвращая цветение водоемов и ухудшение качества воды.

Кроме того белые толстолобики отличаются быстрым ростом и неприхотливостью к качеству воды. Эти рыбы прекрасно приживаются в пресноводных озерах и водохранилищах, активно поддерживая экологическое равновесие. Зарыбление, по мнению специалистов, будет препятствовать зарастанию водоема водорослями и другой водной растительностью.