В Битюг в Воронежской области выпустили 70 тысяч мальков толстолобика

Кроме того белые толстолобики отличаются быстрым ростом и неприхотливостью к качеству воды. Эти рыбы прекрасно приживаются в пресноводных озерах и водохранилищах, активно поддерживая экологическое равновесие. Зарыбление, по мнению специалистов, будет препятствовать зарастанию водоема водорослями и другой водной растительностью.