Из 1577 транспортных «зайцев» в Омске в 2025 году заплатили штрафы только 450

В четверг, 13 ноября, в горсовете пройдет заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, где чиновники мэрии в том числе расскажут о промежуточных итогах работы вновь созданной службы контроля оплаты проезда пассажиров в транспорте в 2025 году. Однако очень интересная цифра об этом стала известна уже сейчас.
Портал «Ом1», ссылаясь на свой источник, сообщил: контролеры ПП № 8 составили в общей сложности 1 577 протоколов безбилетникам, но штрафы были выписаны всего в 450 случаях. Двое из них это злостные нарушители. Они заплатят (или уже заплатили) около 16 тыс. рублей. Сколько за год потратили денег на работу контролеров, докладная записка для депутатов не уточняет.
И это — на фоне того, что из-за «зайцев» в общественном транспорте муниципальные перевозчики теряют 180 млн рублей в год.
Хотя, с другой стороны, смысл службы контроля не только в окупании затрат на своих сотрудников, но и в профилактике безбилетного проезда, чтобы делать наказание за него неотвратимым, а не только суровым. Сама проблема безбилетного проезда в Омске обострилась сразу, как только в автобусах живых кондукторов стали заменять на платежные терминалы, а тем, чтобы принять плату за проезд наличными, стали заниматься водители.
В прошлом году, напомним, Заксобрание подняло штрафы за безбилетный проезд: при первом нарушении штраф может оказаться от 300 до 1 000 рублей, при повторном от 1,5 до 2 тыс. рублей. Пока пассажиров штрафуют по минимальному порогу.
Ранее мы сообщали, что в частных маршрутках на нерегулируемом тарифе плата за проезд поднялась до 50 рублей.