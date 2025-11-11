Из 1577 транспортных «зайцев» в Омске в 2025 году заплатили штрафы только 450

Хотя, с другой стороны, смысл службы контроля не только в окупании затрат на своих сотрудников, но и в профилактике безбилетного проезда, чтобы делать наказание за него неотвратимым, а не только суровым. Сама проблема безбилетного проезда в Омске обострилась сразу, как только в автобусах живых кондукторов стали заменять на платежные терминалы, а тем, чтобы принять плату за проезд наличными, стали заниматься водители.