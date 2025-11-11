В Самарской области завершили рекультивацию Жигулевской свалки

Рекультивацию Жигулевской свалки завершили в Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Эта свалка образовалась еще до создания национального парка. При реализации проекта рекультивации возникло много сложностей не в последнюю очередь из-за того, что объект уже находился в границах особо охраняемой территории. Объект будет исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде», — подчеркнул и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды регионального минприроды Андрей Ардаков.
Работы выполнялись в три этапа. В ходе подготовки специалисты расчистили периметральную полосу в границах землеотвода, ликвидировали яму «Беккари» и демонтировали хозяйственные постройки. Рекультивация предусматривала разработку свалочного и природного загрязненного грунта, на его место была завезена чистая почва. Специалисты сделали вертикальную планировку и выровняли территорию. На ее месте уложили плодородный грунт и засеяли его травами многолетних растений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.