В Самарской области завершили рекультивацию Жигулевской свалки

«Эта свалка образовалась еще до создания национального парка. При реализации проекта рекультивации возникло много сложностей не в последнюю очередь из-за того, что объект уже находился в границах особо охраняемой территории. Объект будет исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде», — подчеркнул и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды регионального минприроды Андрей Ардаков.