Лукашенко сказал, какой труд белорусы считают самым важным

Александр Лукашенко добавил, что за годы независимой Беларуси удалось создать высокоэффективный и мощный аграрно-промышленный комплекс. По его словам, на полях работают 212 тысяч сельхозмашин, около 3000 ферм производят молоко. Кроме того, в стране 38 крупных птицефабрик, 94 свинокомплекса, 64 крупных комплекса по производству говядины, 18 рыбхозов.