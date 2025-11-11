Лукашенко сказал, какой труд белорусы считают самым важным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября, во вторник, на торжественной церемонии вручения государственных наград передовикам агропромышленного комплекса сказал, какой труд белорусы считают самым важным. Подробности пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что между словом «хлеб» и «жизнь» можно смело поставить знак равенства.
— Поэтому белорусы всегда считали (и считают до сих пор) нелегкий крестьянский труд самым важным и святым на земле, — уточнил президент Беларуси.
Александр Лукашенко добавил, что за годы независимой Беларуси удалось создать высокоэффективный и мощный аграрно-промышленный комплекс. По его словам, на полях работают 212 тысяч сельхозмашин, около 3000 ферм производят молоко. Кроме того, в стране 38 крупных птицефабрик, 94 свинокомплекса, 64 крупных комплекса по производству говядины, 18 рыбхозов.
— Но есть над чем работать, — отметил глава государства.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про самый важный ресурс, который есть в Беларуси.
Ранее Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно активизировать отношения.
Вместе с тем Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.