У 6-летней девочки ужасно распух палец из-за кольца: спасателям пришлось применить кусачки, чтобы помочь ей

В Уфе в минувшие выходные спасатели городского Управления гражданской защиты помогли шестилетней девочке. Об этом рассказала пресс-служба экстренной службы.
Как сообщает ведомство, к спасателям обратилась мама, у дочери которой на безымянном пальце левой руки застряло пластиковое кольцо. К моменту обращения палец у ребенка уже распух и посинел из-за нарушения кровотока.
Специалисты оперативно и аккуратно с помощью специальных кусачек удалили кольцо, не причинив какого-либо вреда пальцу девочки.
УГЗ призвало родителей быть внимательными и беречь здоровье своих детей, не допуская подобных ситуаций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.