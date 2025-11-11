Ричмонд
У 6-летней девочки ужасно распух палец из-за кольца: спасателям пришлось применить кусачки, чтобы помочь ей

В Уфе спасли 6-летнюю девочку с застрявшим на пальце кольцом.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в минувшие выходные спасатели городского Управления гражданской защиты помогли шестилетней девочке. Об этом рассказала пресс-служба экстренной службы.

Как сообщает ведомство, к спасателям обратилась мама, у дочери которой на безымянном пальце левой руки застряло пластиковое кольцо. К моменту обращения палец у ребенка уже распух и посинел из-за нарушения кровотока.

Специалисты оперативно и аккуратно с помощью специальных кусачек удалили кольцо, не причинив какого-либо вреда пальцу девочки.

УГЗ призвало родителей быть внимательными и беречь здоровье своих детей, не допуская подобных ситуаций.

