Отопительный сезон официально стартовал в Сочи

11 ноября в Сочи официально стартовал отопительный сезон. Как сообщили в МЦУ курорта, теплоэнергетики начали подачу тепла в жилые дома, социальные и детские учреждения в прибрежной части города. Все котельные Сочи переведены в зимний режим работы.
Специалистам ресурсоснабжающих организаций отведено пять дней для выхода системы в штатный режим работы и выполнения всех необходимых настроек.
Если отопление отсутствует во всем доме или подъезде, жителям необходимо незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, в Сочи начала работать горячая линия по номеру 8 862 266 06 06 (доб. 1754).
Напомним, в горах Сочи тепло в дома стало поступать уже с 20 октября.
К слову, начало отопительного сезона на курорте перенесли из-за многочисленного обращения жителей.