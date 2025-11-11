Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон официально стартовал в Сочи

В прибрежной части Сочи началась подача тепла.

Источник: Комсомольская правда

11 ноября в Сочи официально стартовал отопительный сезон. Как сообщили в МЦУ курорта, теплоэнергетики начали подачу тепла в жилые дома, социальные и детские учреждения в прибрежной части города. Все котельные Сочи переведены в зимний режим работы.

Специалистам ресурсоснабжающих организаций отведено пять дней для выхода системы в штатный режим работы и выполнения всех необходимых настроек.

Если отопление отсутствует во всем доме или подъезде, жителям необходимо незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, в Сочи начала работать горячая линия по номеру 8 862 266 06 06 (доб. 1754).

Напомним, в горах Сочи тепло в дома стало поступать уже с 20 октября.

К слову, начало отопительного сезона на курорте перенесли из-за многочисленного обращения жителей.