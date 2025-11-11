Отопительный сезон официально стартовал в Сочи

Если отопление отсутствует во всем доме или подъезде, жителям необходимо незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, в Сочи начала работать горячая линия по номеру 8 862 266 06 06 (доб. 1754).