Школьники из Северодвинска посетили Высшую школу энергетики, нефти и газа

Ученики школы № 3 города Северодвинска Архангельской области побывали в Высшей школе энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Проведение профориентационных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве образования региона.
Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта «Дегустация профессий». Старший преподаватель кафедры бурения скважин и разработки месторождений Андрей Сентемов познакомил школьников с направлениями подготовки и специальностями, которые можно получить в вузе. Особый интерес вызвал лабораторный стенд по добыче нефти. На нем ребята увидели, как происходит моделирование реальных процессов.
«Экскурсия оказалась очень интересной, полезной и своевременной, так как многие ученики еще не решили, куда будут поступать. Профориентационный проект позволяет познакомить ребят с различными образовательными организациями и направлениями подготовки», — отметила классный руководитель Анастасия Ракитина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.